WBJEE 2023 Result: पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जारी, साहिल ने हासिल की पहली रैंक

एजुकेशन डेस्क। WBJEE 2023 Result: एजुकेशन डेस्क। WBJEE 2023 Result: पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है। रिजल्ट का लिंक कुछ देर में आधिकारिक वेबसाइट -wbjeeb.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपने स्कोर कार्ड की जांच कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड की घोषणा के अनुसार, पश्चिम बंगाल जेईई के टॉपर कोलकाता के छात्र मोहम्मद साहिल अख्तर हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर एकअन्य छात्र सोहम दास ने हैं । सोहम ने हाल ही में संपन्न जेईई मेन्स 2023 में भी पहली रैंक हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WBJEE 2023 परीक्षा में कुल 96,913 छात्रों ने क्वालीफाई किया है। इस वर्ष, परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की कुल संख्या 124919 है, जिनमें से 91974 पुरुष और 32944 महिलाएं थीं।

WBJEE Topper List 2023



1: मोहम्मद साहिल अख्तर

2: सोहम दास

3: सारा मुखर्जी

4: Souhartldhya Dandapat

5वीं रैंक: अयान गोस्वामी

6 रैंक: Aritra Ambudh Dutta

7वीं रैंक: Kintan Saha

8वीं रैंक: Sagnik Nandy

9वीं रैंक: Raktim Kundu

10वीं रैंक: श्रीराज चंद्र

Congratulations to the West Bengal Joint Entrance Examination 2023 toppers and successful candidates from West Bengal and all over the country.

I am extremely happy that 53% of total successful candidates are from West Bengal Council of Higher Secondary Education.

This year…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 26, 2023