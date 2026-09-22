UTET Admit Card 2026: उत्तराखंड टीईटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड; परीक्षा 29 सितंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE) की ओर से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ukutet.com पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग यूकेटीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन 29 सितंबर 2026 को निर्धारित सेंटर्स पर करवाया जायेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में संपन्न होगी। UTET Paper I (क्लास 1 से 5) का आयोजन सुबह की शिफ्ट में होगा जिसके लिए टाइमिंग प्रातः 10 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। इसके अलावा UTET Paper II (क्लास 5 से 8) का आयोजन दूसरी शिफ्ट में होगा जिसके लिए टाइमिंग अपरान्ह 2 से शाम 4:30 बजे तक रहेगी।

आवेदनकर्ता एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड उत्तराखंड टीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। UTET 2026 Admit Card download Link