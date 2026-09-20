मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में शामिल हुए 1400 नए शब्द, AI मीम्स और इंटरनेट संस्कृति को मिली आधिकारिक जगह
अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी मेरियम-वेबस्टर ने AI मीम्स और इंटरनेट संस्कृति को आधिकारिक रूप से जगह दी है और 1400 नए शब्दों को शब्दकोष में जोड़ा है।
HighLights
यूएस शब्दकोष में 1400 नए वर्ड्स किये गए शामिल।
इंटरनेट, मीम और AI को आधिकारिक रूप से मिली जगह।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी मेरियम-वेबस्टर ने अपनी अपडेटेड डिक्शनरी जारी की है। इस बार इसमें 1400 नए शब्द जोड़े गए हैं। इनमें से 'ग्लो-अप', 'लुक्समैक्सिंग', 'मीम कॉइन' और 'ट्रैश पांडा' आदि नए नाम शामिल हैं। इस अपडेटेड डिक्शनरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मीम कल्चर, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की संस्कृति को जगह दी गई है।
दुनियाभर में बोलचाल की भाषा में देखने को मिल रहा बदलाव
मेरियम-वेबस्टर उदाहरण है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मीम कल्चर, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया हमारी आम बोलचाल और भाषा को तेजी से बदल रही हैं।
मेरियम-वेबस्टर के अध्यक्ष ग्रेगरी बारलो ने इस बदलाव पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में इंटरनेट, फैनडम, संगीत और पॉप कल्चर से निकले शब्द केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। जब कोई शब्द लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में लगातार इस्तेमाल होने लगता है, तो उसे औपचारिक रूप से शब्दकोश में स्थान दिया जाता है।
शब्दकोष में शामिल किये गए कुछ मुख्य शब्द
इंटरनेट और मीम संस्कृति शब्दकोश में "Trash Panda" (रेकून के लिए इस्तेमाल होने वाला लोकप्रिय शब्द), "Rickroll", "Looksmaxxing", "Copium", और "Meme Coin" जैसे शब्द शामिल किए गए हैं।
मनोविज्ञान और समाज: "Parasocial" (प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों के बीच एकतरफा संबंध) और "Mandela Effect" (जब कई लोग किसी गलत घटना को सच मानने लगते हैं) जैसे शब्दों को आधिकारिक परिभाषा मिली है।
तकनीक और रिश्ते: AI और आधुनिक तकनीक से जुड़े नए शब्दों के साथ-साथ युवाओं के बीच प्रचलित "Promposal" जैसे शब्द भी अब आधिकारिक शब्दकोश का हिस्सा हैं।
मेरियम-वेबस्टर का यह फैसला दर्शाता है कि शब्दकोश केवल पारंपरिक या किताबी भाषा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज में जीवित और विकसित हो रही भाषा का जीवंत दस्तावेज हैं। डिजिटल युग में नए-नए प्रयोगों के साथ भाषा का यह दायरा आगे भी इसी तरह विस्तार करता रहेगा।