मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में शामिल हुए 1400 नए शब्द, AI मीम्स और इंटरनेट संस्कृति को मिली आधिकारिक जगह

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी मेरियम-वेबस्टर ने अपनी अपडेटेड डिक्शनरी जारी की है। इस बार इसमें 1400 नए शब्द जोड़े गए हैं। इनमें से 'ग्लो-अप', 'लुक्समैक्सिंग', 'मीम कॉइन' और 'ट्रैश पांडा' आदि नए नाम शामिल हैं। इस अपडेटेड डिक्शनरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मीम कल्चर, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया की संस्कृति को जगह दी गई है।

दुनियाभर में बोलचाल की भाषा में देखने को मिल रहा बदलाव मेरियम-वेबस्टर उदाहरण है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मीम कल्चर, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया हमारी आम बोलचाल और भाषा को तेजी से बदल रही हैं।

मेरियम-वेबस्टर के अध्यक्ष ग्रेगरी बारलो ने इस बदलाव पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में इंटरनेट, फैनडम, संगीत और पॉप कल्चर से निकले शब्द केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। जब कोई शब्द लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में लगातार इस्तेमाल होने लगता है, तो उसे औपचारिक रूप से शब्दकोश में स्थान दिया जाता है।