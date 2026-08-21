UPSSSC Final Answer Key 2026: फार्मासिस्ट समेत कई पदों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी, Direct Link से करें तुरंत डाउलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने फार्मासिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कई पद और बीसीजी टेक्नीशियन लिखित परीक्षा की UPSSSC Final Answer Key 2026 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार फाइनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल आंसर-की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की फार्मासिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीसीजी टेक्नीशियन परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से फाइनल आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं।