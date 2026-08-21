UPSSSC Final Answer Key 2026: फार्मासिस्ट समेत कई पदों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी, Direct Link से करें तुरंत डाउलोड
यूपीएसएसएससी की ओर से फार्मासिस्ट, बीसीजी टेक्नीशियन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कई पदों के लिए उत्तर कुंजी का एलान कर दिया गया है। उम्मीदवार दिए गए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
फाइनल आंसर-की जारी।
जल्द जारी होगा रिजल्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने फार्मासिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कई पद और बीसीजी टेक्नीशियन लिखित परीक्षा की UPSSSC Final Answer Key 2026 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार फाइनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फाइनल आंसर-की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।
कैसे और कहां से डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की
फार्मासिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीसीजी टेक्नीशियन परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से फाइनल आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर नोटिस बोर्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पद से संबंधित फाइनल आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कितने पदों पर होगी भर्ती
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद फार्मासिस्ट के कुल 560 पद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतगर्त कुल 115 पद और बीसीजी टेक्नीशियन के कुल 255 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही परिणामों की घोषणा जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर की जाएगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा, परीक्षा, पात्रता और पद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं।
फाइनल आंसर-की लिंक
- UPSSSC Pharmacist Final Answer Key 2026
- UPSSSC UP Pollution Control Board Final Answer Key 2026
- UPSSSC BCG Technician Final Answer Key 2026