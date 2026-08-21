UPSSSC Result 2026: 10 सितंबर तक जारी होगा जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों के लिए फाइनल रिजल्ट, यहां देखें अपटेड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-तीन परीक्षा का रिजल्ट 10 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने UPSSSC Final Result 2026 जारी करने से संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अंतिम परिणामों की घोषणा 10 सितंबर तक की जा सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर छात्रों को भरोसा न करने की भी अपील की है। रिजल्ट से संबंधित जानकारी यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही साझा की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC Junior Assistant Final Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

कब हुई थी परीक्षा आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-III की परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा कुल 5369 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में कुल 2,43,981 उम्मीदवार शामिल हुए थे। प्रोविजनल आंसर-की 03 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद फाइनल आंसर-की 30 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर टंकण परीक्षा के लिए 08 अक्टूबर 2025 को रिजल्ट जारी किया गया था। बता दें, टंकण परीक्षा 23 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर, 2025 तक आयोजित कराई गई थी।

इन आसान तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे परिणाम जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।