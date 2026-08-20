UPTET Result 2026 Live: जल्द ही जारी होगा यूपीटीईटी परीक्षा का परिणाम, इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Live UPTET Result 2026 Updates यूपीईएसएससी की ओर से यूपीटीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET रिजल्ट का इंतजार कर रहे 17,70,714 उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो UPTET Result 2026 इसी वीक या अगले वीक तक जारी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी यूपी टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे और UPESSC UPTET Result का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद UPTET Scorecard 2026 डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
How to check uptet Result: इन स्टेप्स से देख सकेंगे नतीजे
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।
UPTET 2026 Result: इन लॉगिन क्रेडेंशियल की होगी जरूरत
यूपी टीईटी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर, जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
UPTET 2026 Result: इतने जिलों में हुई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया गया था।
UPTET Result 2026 Date: किस दिन जारी होगा परिणाम
यूपी टीईटी परिणाम की घोषणा कभी भी किसी समय भी की जा सकती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो परीक्षा का परिणाम इसी वीक या अगले वीक तक जारी किया जा सकता है। इसलिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें।