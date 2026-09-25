UPSSSC PET Exam Schedule 2026: यूपी पीईटी परीक्षा का संशोधित एग्जाम शेड्यूल जारी, अब इस डेट पर होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का आयोजन 23, 24 एवं 25 अक्टूबर, 2026 को किया जाना था। लेकिन अब यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी परीक्षा के लिए संशोधित एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे अब संशोधित परीक्षा तिथि के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए योजना बना सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा यूपीएसएसएससी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन 25 व 30 अक्टूबर और 01 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर 05 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड यूपी पीईटी की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।