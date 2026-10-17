UPSSSC PET Admit Card 2026 OUT: यूपी पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

इस डेट पर होगी परीक्षा

यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन 25 और 30 अक्टूबर व 01 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में कुल 60 जनपदों में आयोजित कराई जाएगी। यूपीएसएसएससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 17 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 23 अक्टूबर को और 01 नवंबर के दिन होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।