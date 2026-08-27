UPSSSC PET 2026: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, 3 साल तक वैलिड रहेगा स्कोरकार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से प्रारंभिक पात्रता परीक्षा PET में आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड सहित ग्रुप-सी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC PET 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी पीईटी परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 01 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 08 सितंबर, 2026 निर्धारित है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता यूपी पीईटी की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। एग्जाम पैटर्नय पीईटी की परीक्षा में उम्मीदवारों से भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिन्दी आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।