Bihar DElEd 1st Merit List 2026: बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए पहली चयन सूची आज होगी जारी, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि 27 अगस्त 2026

प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 27 से 31 अगस्त 2026 तक

आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि 27 31 अगस्त 2026 तक

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि 01 सितंबर 2026

जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 03 सितंबर 2026 तक

द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि 05 सितंबर 2026

द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 05 से 08 सितंबर 2026 तक

आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि 05 से 08 सितंबर 2026 तक

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि 09 सितंबर 2026

जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची अथवा द्वितीय चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 10 सितंबर 2026 तक

तृतीय चयन सूची जारी करने की तिथि 12 सितंबर 2026

तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 12 से 15 सितंबर 2026 तक