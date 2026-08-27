Bihar DElEd 1st Merit List 2026: बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए पहली चयन सूची आज होगी जारी, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज यानी 27 अगस्त को डीएलएड एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी ...और पढ़ें
HighLights
बीएसईबी आज जारी करेगा डीएलएड एडमिशन 1st मेरिट लिस्ट।
डायरेक्ट लिंक bsebdeled.com पर होगा एक्टिवेट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आज यानी 27 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिन भी छात्रों ने एंट्रेस एग्जाम में सफलता प्राप्त की थी और निर्धारित तिथियों के अंदर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म/ CAF भरा था वे ऑनलाइन माध्यम से लिस्ट आते ही BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com से डाउनलोड कर सकेंगे।
तय तिथियों में लेना होगा प्रवेश
मेरिट लिस्ट आने के बाद जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए कॉलेज/ संस्थान अलॉट होगा उनको निर्धारित तिथियों के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। एडमिशन के लिए डेट्स की जानकारी नीचे टेबल से देख सकते हैं।
|प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि
|27 अगस्त 2026
|प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि
|27 से 31 अगस्त 2026 तक
|आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि
|27 31 अगस्त 2026 तक
|प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि
|01 सितंबर 2026
|जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि
|03 सितंबर 2026 तक
|द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि
|05 सितंबर 2026
|द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि
|05 से 08 सितंबर 2026 तक
|आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि
|05 से 08 सितंबर 2026 तक
|प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि
|09 सितंबर 2026
|जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची अथवा द्वितीय चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि
|10 सितंबर 2026 तक
|तृतीय चयन सूची जारी करने की तिथि
|12 सितंबर 2026
|तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि
|12 से 15 सितंबर 2026 तक
|प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि
|16 सितंबर 2026
मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- बिहार डीएलएड प्रथम चयन सूची 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले bsebdeled.com पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर आपको मेरिट लिस्ट के पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- इसके बाद आप इसमें अपने नाम के साथ आवंटित संस्थान की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश
बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए 30 हजार सीटें रिक्त हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों में कुल 30 हजार रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा। इसमें से राज्य के 60 सरकारी डीएलएड संस्थानों की 9,100 सीटें तथा 246 गैर सरकारी संबद्ध संस्थानों की 21,650 सीटें पर एडमिशन होगा।
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