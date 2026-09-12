UPSSSC Lekhpal Mains Result 2026: उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Lekhpal Mains Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स से की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSSSC Lekhpal Mains Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। अंत में इसका एक प्रिंट आउटभी निकाल लें। UPSSSC Lekhpal Mains Result 2026 Direct Link