SSC GD Constable Result 2026 Live: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

Live SSC GD Constable Result 2026 Updates एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिये 25,487 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

SSC GD Result 2026 Live: जल्द जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी। बता दें, जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा कुल 25,487 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब बेसब्री से SSC GD Constable Result 2026 Live और SSC GD Cut Off 2026 का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नतीजों की घोषणा 15 सितंबर, 2026 तक की जा सकती है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें आयोग की ओर से पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

11 Sept 2026 5:25:27 PM पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी नियम रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पीएसटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए।

11 Sept 2026 5:14:58 PM SSC GD Constable Exam Date 2026: इस दिन हुई थी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी।

11 Sept 2026 4:54:31 PM SSC GD Constable Result 2026: कब जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार एसएससी के पोर्टल पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

11 Sept 2026 4:32:44 PM SSC GD Constable Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद जिन भी उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट में शामिल होगा। उन्हें आयोग की ओर PET/PST परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

11 Sept 2026 4:07:11 PM GD Constable Result: इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।

11 Sept 2026 3:28:59 PM SSC GD Constable Result: इतने उम्मीदवारों की होगी नियुक्ति इस परीक्षा के जरिये कुल 25,487 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनरल पुरुष के 10198 पद जनरल महिला के 904 पद, ईडब्ल्यूएस पुरुष 2416 पद, ईडब्ल्यूएस महिला 189 पद, ओबीसी पुरुष 5329 पद और महिला 436 पद, एससी पुरुष के 3433 पद और एससी महिला के 269 पद, एसटी पुरुष के 2091 पद और एसटी महिला के 222 पदों पर भर्ती की जाएगी।

11 Sept 2026 2:55:07 PM SSC GD Constable Cut Off: रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगी जारी रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की जाएगी। कटऑफ लिस्ट कैटेगरी के आधार पर जारी की जाएगी।

11 Sept 2026 2:33:51 PM SSC GD Constable PET Exam: शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जरूरी मानदंड इस परीक्षा में पास होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट के भीतर किमी दौड़ और 7 मिनट के भीतर 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। साथ ही महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट के भीतर 1.6 किलोमीटर और 5 मिनट के अंदर 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

11 Sept 2026 1:54:58 PM SSC GD Constable Salary: चयनित होने के बाद इतनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

11 Sept 2026 12:34:54 PM SSC GD Constable Exam: लिखित परीक्षा में किन विषयों से सवाल पूछे गए थे? लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषय से 160 अंकों के सवाल पूछे गए थे। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी।

11 Sept 2026 11:35:41 AM SSC GD Constable Result 2026: कहां जारी होगा रिजल्ट रिजल्ट की घोषणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

11 Sept 2026 10:54:58 AM SSC GD Constable PST: पीएसटी एग्जाम पैटर्न पीएसटी परीक्षा में उम्मीदवारों की ऊंचाई की जांच की जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर निर्धारित है।

11 Sept 2026 10:25:55 AM GD Constable Result: इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।

11 Sept 2026 9:45:36 AM SSC GD Constable Exam Date 2026: इस डेट पर हुई थी परीक्षा एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी।

11 Sept 2026 8:59:05 AM SSC GD Constable Result 2026: कब जारी होगा जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट की घोषणा 15 सितंबर तक की जा सकती है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे।

10 Sept 2026 5:32:32 PM पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी नियम जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें पीएसटी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए।

10 Sept 2026 5:16:36 PM SSC GD Constable Result 2026 Live: रिजल्ट जारी होने के बाद जिन भी उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट में शामिल होगा। उन्हें आयोग की ओर PET/PST परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

10 Sept 2026 4:40:30 PM SSC GD Constable PET Exam: PET परीक्षा के लिए ये हैं जरूरी नियम लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट के भीतर किमी दौड़ और 7 मिनट के भीतर 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। साथ ही महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट के भीतर 1.6 किलोमीटर और 5 मिनट के अंदर 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

10 Sept 2026 4:10:52 PM SSC GD Constable Result 2026: कहां जारी होगा रिजल्ट रिजल्ट की घोषणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

10 Sept 2026 3:49:45 PM SSC GD Constable PST: पीएसटी एग्जाम पैटर्न पीएसटी परीक्षा में उम्मीदवारों की ऊंचाई की जांच की जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर निर्धारित है।

10 Sept 2026 3:25:27 PM SSC GD Constable Result 2026: क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी हुई थी लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया था। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की गई थी।

10 Sept 2026 2:46:38 PM SSC GD Constable Exam: लिखित परीक्षा का पैटर्न लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषय से 160 अंकों के सवाल पूछे गए थे। परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी।

10 Sept 2026 2:27:46 PM How to check GD Constable Result: इन 5 तरीकों से कर सकेंगे रिजल्ट चेक रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद SSC GD Constable Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।

10 Sept 2026 1:26:21 PM SSC GD Constable Result: इतने उम्मीदवारों का होगा चयन इस परीक्षा के जरिये कुल 25,487 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एसएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनरल पुरुष के 10198 पद जनरल महिला के 904 पद, ईडब्ल्यूएस पुरुष 2416 पद, ईडब्ल्यूएस महिला 189 पद, ओबीसी पुरुष 5329 पद और महिला 436 पद, एससी पुरुष के 3433 पद और एससी महिला के 269 पद, एसटी पुरुष के 2091 पद और एसटी महिला के 222 पदों पर भर्ती की जाएगी।

10 Sept 2026 12:56:20 PM SSC GD Constable Exam Date 2026: इस दिन हुई थी परीक्षा एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई गई थी।

10 Sept 2026 12:35:05 PM SSC GD Constable Salary: कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

10 Sept 2026 12:13:53 PM SSC GD Constable Result 2026: कहां जारी होगा रिजल्ट रिजल्ट की घोषणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

10 Sept 2026 11:54:32 AM SSC GD Constable Cut Off: नतीजों के साथ कटऑफ भी होगी जारी रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ भी जारी की जाएगी। कटऑफ लिस्ट कैटेगरी के आधार पर जारी की जाएगी।