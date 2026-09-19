UPSSSC Forest Guard Exam City Slip 2026: उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन 5 तरीकों से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से फॉरेस्ट गार्ड/वाइल्डलाइफ गार्ड लिखित परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड आदि को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप फॉरेस्ट गार्ड/वाइल्डलाइफ गार्ड लिखित परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Notice Board सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSSSC Forest Guard/Wildlife Guard Exam City Details 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड/वाइल्डलाइफ गार्ड लिखित परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर1 2 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से विषयगत ज्ञान, गणित एवं विज्ञान, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की कटौती की जाएगी।