AIIMS NORCET 11th Result 2026: एम्स नॉर्सेट 11 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, 12638 कैंडिडेट्स अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की ओर से एम्स नॉर्सेट 11 स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार AIIMS NORCET 11th की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की गई है।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एम्स 11 परीक्षा का रिजल्ट एम्स नॉर्सेट 11 स्टेज-2 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।