UPSSSC Exam City Slip 2026: उत्तर प्रदेश फॉरेसिक साइंस लैबोरेटरी मुख्य परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेसिक साइंस लैबोरेटरी मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने परीक्षा शहर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप फॉरेसिक साइंस लैबोरेटरी मुख्य परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर Notice Board सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद UPSSSC Forensic Science Laboratory Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक कर लें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा फॉरेसिक साइंस लैबोरेटरी मुख्य परीक्षा 27 सितंबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, फॉरेसिक साइंस, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 120 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।