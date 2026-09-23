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UPSSSC Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Published: Wed, 23 Sep 2026 03:31 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2026 03:38 PM (IST)

उत्तर प्रदेश UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के जरिये कुल 208 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

HighLights

  1. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।

  2. ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in से करें डाउनलोड।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए 5 स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर Important Announcement सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें।
  5. लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  6. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, फोरेंसिक साइंस आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 120 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड एवं आईडी प्रूफ को अपने साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, एडमिट कार्ड में दी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यान से दर्ज कर लें। 

 

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