UPSSSC Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC Forensic Science Laboratory Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए 5 स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।