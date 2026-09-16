UPSSSC Excise Constable: यूपी आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 1 क्लिक में करें डाउनलोड; परीक्षा 20 सितंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से एक्साइज कॉन्स्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

परीक्षा तिथि एवं टाइमिंग यूपीएसएसएससी द्वारा आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य के निर्धारित सेंटर्स पर 20 सितंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा एक शिफ्ट में संपन्न करवाई जाएगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपी आबकारी सिपाही भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2026, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/09 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र लिंक पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं जेंडर सेलेक्ट करें।

वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें।

अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। UPSSSC Excise Constable Admit Card 2026 Link