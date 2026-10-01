UPSSSC Enforcement Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, Direct Link से करें तुरंत डाउनलोड
यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कुल 477 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है।
HighLights
प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का परिणाम जारी।
पीडीएफ फॉर्मेट में जारी हुआ रिजल्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने UPSSSC Enforcement Constable 2023 Final Result की घोषणा कर दी है। बता दें, मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मई, 2025 को किया गया था।
यह परीक्षा राज्य में प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल 477 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UPSSSC के पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
कैसे और कहां से डाउनलोड करें प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट
प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर View More सेक्शन पर क्लिक कर लें।
- अब UPSSSC Enforcement Constable 2023 Final Result लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कितने उम्मीदवारों का हुआ चयन
यूपीएसएसएससी की ओर से प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल 477 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 477 उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चयन किया गया है। इसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए कुल 225 पद, अनुसूचित जाति के लिए कुल 93 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 13 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 99 पद और आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के लिए कुल 47 पद आरक्षित किए गए हैं।
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