UPSSSC Enforcement Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, Direct Link से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने UPSSSC Enforcement Constable 2023 Final Result की घोषणा कर दी है। बता दें, मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मई, 2025 को किया गया था।

यह परीक्षा राज्य में प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल 477 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UPSSSC के पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट प्रवर्तन कांस्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।