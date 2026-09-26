UPSSSC Final Result 2026: उत्तर प्रदेश असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

UPSSSC Assistant Store Keeper Final Result 2026 Direct Link

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 200 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए कुल 199 पद और असिस्टेंट ग्रेड-III के लिए कुल 01 पद आरक्षित किया गया है।

इस दिन हुई थी परीक्षा

यूपीएसएसएससी की ओर असिस्टेंट स्टोर कीपर मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल, 2025 को किया गया था। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 29 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। उन उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 को किया गया था। टाइपिंग टेस्ट के बाद परीक्षा का रिजल्ट 25 फरवरी, 2026 को जारी किया गया था।