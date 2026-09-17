UPSC IFS Mains Exam Date 2026: यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड जल्द आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएसससी फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से UPSC IFS Mains Exam Date 2026 की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने यूपीएसससी फॉरेस्ट सर्विस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे उम्मीदवार जल्द ही इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा यूपीएसससी फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 से 29 सितंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। मुख्य परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।