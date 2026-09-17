SBI Clerk Pre Exam Date 2026: एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क परीक्षा के लिए जारी की परीक्षा तिथि, यहां देखें शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार जल्द ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 9124 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

कब होगी परीक्षा एसबीआई की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर एसोसिएट क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक क्षमता और तर्कज्ञान क्षमता विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।