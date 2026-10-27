UPSC Geo Scientist Exam Date 2027: यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम शेड्यूल जारी, इस डेट पर होगा प्रीलिम्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से UPSC Geo Scientist Exam Date 2027 की घोषणा कर दी गई है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। यूपीएससी द्वारा जारी किए गए परीक्षा तिथि के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

इस डेट पर होगी परीक्षा यूपीएससी की ओर से जियो साइंटिस्ट प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 और 20 जून, 2027 को किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 127 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।