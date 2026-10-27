UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 28 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से UP Board Class 10 Exam और UP Board Class 12 Exam के लिए कुल 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है।

जो छात्र UP Board Exam 2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर आवंटित परीक्षा केंद्रों की सूची देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई छात्र आवंटित परीक्षा केंद्र से संतुष्ट नहीं है, तो वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं।

7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कुल 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट के जरिये आवंटित परीक्षा केंद्रों की लिस्ट देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा आवंटित किए गए विद्यालयों में कुल 862 राजकीय विद्यालय, 3,276 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और 3,388 वित्तविहीन विद्यालयों को शामिल किया गया है।

इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र और छात्र आवंटन को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो वे इसके लिए आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य और शिक्षक 28 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि आपत्ति दर्ज करने के लिए इसका कारण और जरूरी साक्ष्य को भी दर्ज करना होगा। सभी छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर आपत्ति अवश्य दर्ज करवा लें।