CBSE Board Exam Dates 2027: इस वीक में आ जाएगी सीबीएसई बोर्ड 10th-12th डेटशीट! केवल 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए यह वीक निर्णायक साबित हो सकता है। पिछले साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दोनों ही कक्षाओं का फाइनल टाइम टेबल 30 अक्टूबर को जारी हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड द्वारा स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इसी सप्ताह में डेटशीट जारी कर दी जाएगी।

बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में होगी उपलब्ध छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई द्वारा CBSE Date Sheet 2027 Class 10 & CBSE Date Sheet 2027 Class 12 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जायेगा। दोनों ही कक्षाओं का टाइम टेबल अलग अलग जारी होगा।