UPSC CSE Mains Admit Card 2026: सीएसई मेंस एडमिट कार्ड लिंक कभी भी हो सकता है एक्टिव, इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है। अमूमन यूपीएससी द्वारा एग्जाम शुरू होने से 1 वीक पहले हॉल टिकट जारी कर दिए जाते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि आज या कल प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। डाक इत्यादि के माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजे जायेंगे।