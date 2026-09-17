UPSC CDS-II Answer Key 2026: यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस-2 प्रोविजनल आंसर-की जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS-II परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार सीडीएस-2 की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर UPSC CDS-II Answer Key 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यूपीएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की यूपीएससी सीडीएस-2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए आंसर-की डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UPSC CDS-II Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। UPSC CDS-II Answer Key 2026 Direct Link इस दिन हुई थी परीक्षा यूपीएससी की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS-II परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2026 के दिन किया गया था। परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे लेकर सुबह 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से लेकर दोपहर 02.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।