UPPSC PCS Interview Letter 2026: यूपी पीसीएस इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC PCS इंटरव्यू में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं। वे UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा।

कैसे डाउनलोड करें इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड यूपी पीसीएस इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment Dashboard सेक्शन पर क्लिक करें। अब UPPSC PCS Interview Letter 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद ओटीआर नंबर को दर्ज करें। ओटीआर नंबर को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। UPPSC PCS Interview Letter 2026 Direct Link