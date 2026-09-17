UPPSC Mains Result 2026 Out: यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा रिजल्ट जारी, 2297 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई, डाउनलोड करें PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2025 के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 मार्च 2026 को करवाया गया था। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को इसके बाद से ही रिजल्ट जारी होने का इंतजार था जो अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नतीजे (UPPSC PCS Mains Result) ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए PDF लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं।

2297 उम्मीदवार हुए इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 812 रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 2297 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा उनका रिजल्ट फाइनल नतीजे जारी होने के साथ घोषित कर दिया जायेगा।