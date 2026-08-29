UPPSC Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा

यूपीपीएससी की ओर से लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन की लिखित परीक्षा 06 सितंबर, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 513 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी डिटेल जैसे अपना नाम, परीक्षा की तिथि एवं शिफ्ट, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि की जांच ध्यान से कर लें। इसके अलावा, एग्जाम सेंटर जाने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई जरूरी गाइडलाइंस को भी ध्यान से पढ़ लें।