India Post GDS Vacancy 2026: जीडीएस के 23,757 पदों पर बगैर एग्जाम दिए होगा सिलेक्शन, यहां देखें सर्कल और कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिस्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए सर्कल वाइज पदों की संख्या के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 अगस्त, 2026 से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 23,757 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार जीडीएस के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे सर्कल वाइज वैकेंसी की डिटेल यहां देख सकते हैं।

स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के कुल 23,757 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार सर्कल वाइज वैकेंसी की डिटेल नीचे देख सकते हैं। स्टेट कुल पद उत्तर प्रदेश 1691 बिहार 1098 दिल्ली 16 मध्य प्रदेश 1450 राजस्थान 1009 हरियाणा 87 उत्तराखंड 452 छत्तीसगढ़ 762 हिमाचल प्रदेश 335 झारखण्ड 1379 उड़ीसा 1353 गुजरात 499 कर्नाटक 1116 केरल 1373 आंध्र प्रदेश 917 तेलंगाना 419 तमिल नायडू 2118 महाराष्ट्र 2431 पंजाब 122 असम 414 पश्चिम बंगाल 1762 उत्तर पूर्वी 2504 जम्मू 340 कैटेगरी वाइज डिटेल सामान्य: 10640

ईडब्ल्यूएस: 2160

ओबीसी: 4433

एससी: 3082

एसटी: 2773

पीडब्ल्यू-A: 192

पीडब्ल्यू-B: 227

पीडब्ल्यू-C: 178

पीडब्ल्यू-DE: 72 रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण तिथि जीडीएस के पदों पर आवेदन 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 19 सितंबर निर्धारित है। उम्मीदवार 02 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। बगैर एग्जाम दिए होगा सिलेक्शन उम्मीदवारों का चयन बगैर एग्जाम दिए होगा। जो उम्मीदवार जीडीएस के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनका सिलेक्शन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट कक्षा 10वीं अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। उन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।