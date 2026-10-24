UPPSC Lecturer Exam City Slip 2026 Link: उत्तर प्रदेश लेक्चरर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने लेक्चरर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPPSC Lecturer Exam City Slip 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें सिटी स्लिप यूपी लेक्चरर परीक्षा के लिए सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment Dashboard सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद UPPSC Lecturer Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। UPPSC Lecturer Exam City Slip 2026 Direct Link