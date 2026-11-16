UPESSC: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट यहां करें डाउनलोड; परीक्षा 19-20 नवंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (UPESSC Assistant Professor Admit Card) ऑफिशियल साइट upessc.up.gov.in या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

एग्जाम डेट, शिफ्ट और टाइमिंग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। एग्जाम दो शिफ्ट में संपन्न होगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की जायेगी। एग्जाम प्रदेश के 06 मण्डल मुख्यालयों- आगरा, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Assit. Prof. Admit Card पर क्लिक करें।

अब OTR ID/ मोबाइल नंबर/ ईमेल और पासवर्ड दर्ज करके साइन इन पर क्लिक करें।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। UP Assistant Professor Admit Card 2026 Link