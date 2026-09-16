UPCISB Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB) की ओर से यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों में कुल 2085 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपी कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा का एडमिट कार्ड UPCISB ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकते हैं।