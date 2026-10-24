UP Special TET Exam City Slip 2026: यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपी स्पेशल टीचर टीईटी परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। यूपी स्पेशल टीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के जरिये UP Special TET Exam City Slip 2026 डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए ओटीआर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें UP Special TET Exam City Slip यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।