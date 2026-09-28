यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए आवेदन जारी, इस डेट तक भर सकते हैं फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (UP SAINIK SCHOOLS Entrance Exam 2027-28) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में कक्षा 6 या 9 में दाखिला दिलवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट entranceexam.upsainikschool.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा। लेट फीस के साथ 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकता है।

कक्षा वाइज फॉर्म भरने के लिए पात्रता कक्षा 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का कक्षा 5वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ ही 31 मार्च 2027 को ध्यान में रखकर स्टूडेंट की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा क्लास 9th में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 8वीं पास या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। 31 मार्च 2027 को ध्यान में उम्र 10 से 16 साल के बीच होनी चाहिए।