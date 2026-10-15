यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द कर लें आवेदन; इस डेट के बाद नहीं मिलेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (UP SAINIK SCHOOLS Entrance Exam 2027-28) के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें 25 अक्टूबर 2026 के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

लेट फीस के साथ इस डेट तक रहेगा आवेदन का मौका अगर छात्र या उनके अविभावक 25 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो वे उनके पास आवेदन का मौका रहेगा। 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक लेट फीस का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। हालांकि, अगर माता-पिता लेट फीस से बचना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर या उससे पहले ही आवेदन कर लें।

सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए योग्यता सैनिक स्कूल कक्षा 6 में एडमिशन के लिए बच्चे का कक्षा 5वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ ही 31 मार्च 2027 को ध्यान में रखकर स्टूडेंट की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इसके अलावा क्लास 9th में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 8वीं पास या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। 31 मार्च 2027 को ध्यान में उम्र 10 से 16 साल के बीच होनी चाहिए।

कितनी लगेगी फीस इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन पत्र भरने के साथ 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। अगर आप 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन करेंगे तो फीस के रूप में 2000 रुपये जमा करना होगा। शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।