UP NEET UG Counselling 2026: राउंड-2 स्टेट मेरिट लिस्ट जारी, डाउनलोड करें PDF; इस डेट तक लेना होगा MBBS-BDS में प्रवेश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी नीट राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से UPNEET Round 2 seat allotment result चेक कर सकते हैं। नतीजे जारी जारी होने के साथ ही कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है जिसकी पूरी जानकारी इस पेज से चेक कर सकते हैं।

33043 छात्रों को मिली जगह यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग 2nd राउंड के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट में 33043 स्टूडेंट्स को जगह दी गई है। MBBS-BDS मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर, रोल नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, यूपी कैटेगरी, यूपी सब कैटेगरी, नीट मार्क्स और नीट रैंक दी गई है।