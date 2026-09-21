50 हजार के लालच में BPSC परीक्षा की पास, बाद में UPSC क्रैक कर अधिकारी बना IITian

करियर डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी जिंदगी में वो हो जाता है जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही एक शख्स हैं बिहार के सुधीर कुमार जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 50 हजार रुपये की प्राइज मनी के लालच में BPSC की परीक्षा दी और रैंक 1 लाकर क्वालीफाई किया। उन्हें DSP का पद मिलने वाला था लेकिन शारीरिक मानकों के चलते उन्हें बिहार में स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पद दिया गया।

कोटा में पढ़ाई के दौरान 1 साल में देख डाली 500 फिल्में सुधीर कुमार पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन कोटा जाकर उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। वहां जाकर उनकी रैंक लगातार गिरती गई। इस दौरान उन्होंने 1 साल में 500 से अधिक फिल्में देख डालीं। हालांकि, बाद में काउंसिलिंग करवाई और अच्छी पढ़ाई करके JEE क्रैक किया और आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेकर पढ़ाई पूरी की।

कॉर्पोरेट जॉब न करके बच्चों को पढ़ाने लगे कोचिंग सुधीर कुमार पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में जाकर बच्चों को कोचिंग देने लगे। उन्हें कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना था। कोचिंग सही चल रही थी लेकिन कोविड के दौरान वो बंद हो गई। एक बार उन्हें दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए उन्होंने BPSC की परीक्षा को देने का निर्णय लिया क्योंकि इस परीक्षा को पास करने पर 50 हजार प्राइज मनी मिलती थी। लेकिन एग्जाम पास करने के बाद उन्हें पता चला कि जनरल श्रेणी के लिए यह धनराशि नहीं मिलती है। लेकिन तब तक वे एक अधिकारी बन चुके थे।