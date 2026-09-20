एक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 55 साल के टीचर रोजाना 5 किमी पैदल चलकर जाते हैं स्कूल, प्रार्थना-राष्ट्रगान सहित डेली लगती है अटेंडेंस

करियर डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी शिक्षकों के बारे में हमें सुनने को मिल जाता है कि वे स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं करवाते लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर जीवन मिथारी की जो केवल 1 गर्ल स्टूडेंट्स को पढ़ाने डेली 5 किमी पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। चूंकि स्कूल की रास्ता पहाड़ों और जंगल से होकर गुजरता है इसके चलते वे किसी वाहन का सहारा भी नहीं लेते हैं।

1 बच्ची वाला स्कूल प्राथमिक स्कूल इस प्राथमिक विद्यालय की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि यहां पढ़ाई करने वाली केवल एक ही छात्रा है। पिछले 13 वर्षों से इस स्कूल में सेवा दे रहे जीवन मिथारी का हौसला इस बात से कभी कम नहीं हुआ कि उनके सामने सिर्फ एक बच्ची बैठी है। वे मानते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या चाहे कितनी भी कम हो, शिक्षा पाने के अधिकार और एक शिक्षक के कर्तव्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

प्रार्थना-राष्ट्रगान सहित डेली लगती है अटेंडेंस संख्या भले ही एक हो, लेकिन स्कूल के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाती। हर सुबह समय पर स्कूल पहुंचकर शिक्षक राष्ट्रगान और प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद उपस्थिति दर्ज की जाती है और गणित, भाषा तथा पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों को पूरे विस्तार व गंभीरता के साथ पढ़ाया जाता है। शहर के बड़े निजी स्कूलों जैसी हर सुविधा इस छात्रा को उसी लगन से दी जाती है।