UP Home Guard Exam Date 2026: यूपी पीईटी परीक्षा के लिए नई परीक्षा तिथि घोषित, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए नई परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। बता दें, बोर्ड की ओर से 14 सितंबर के दिन पीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जानी थी। लेकिन अब बोर्ड ने नई परीक्षा तिथि का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपी होमगार्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।

अब इस दिन होगी परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का आयोजन 15 सितंबर के दिन किया जाएगा। पीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।