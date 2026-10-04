UP Home Guard Final Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 1 क्लिक में चेक करें जिला-वाइज परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर परिणाम जांच सकते है। इसके साथ ही इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिसपर क्लिक करके सीधे जिले के अनुसार रिजल्ट की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सभी 75 जिलों की मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। फाइनल लिस्ट में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 41424 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

सभी उम्मीदवारों को बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही सभी उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया गया है। अगर आपको जानना है कि आपको कितने अंक/स्कोर प्राप्त हुआ है तो लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपना Scorecard डाउनलोड कर सकते हैं।