UP Home Guard Final Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 1 क्लिक में चेक करें जिला-वाइज परिणाम
यूपी होम गार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। आप इस पेज पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी 75 जिलों की मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
यूपी होम गार्ड भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी।
जिले के अनुसार मेरिट लिस्ट एवं स्कोरकार्ड इस पेज से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर परिणाम जांच सकते है। इसके साथ ही इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिसपर क्लिक करके सीधे जिले के अनुसार रिजल्ट की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है।
सभी 75 जिलों की मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। फाइनल लिस्ट में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 41424 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
सभी उम्मीदवारों को बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही सभी उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया गया है। अगर आपको जानना है कि आपको कितने अंक/स्कोर प्राप्त हुआ है तो लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपना Scorecard डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Home Guard final Merit List PDF (जिला वाइज)
UP Home Guard final Score Card Link
8290 महिला उम्मीदवारों का भी हुआ चयन
होम होम गार्ड भर्ती कुल 41424 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई थी। पदों के सापेक्ष सभी 75 जनपदों में सभी 41424 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इस भर्ती में कुल 8290 महिला उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है।
किस जिले में कितनी हुई नियुक्तियां
|क्र०सं०
|जिले का नाम
|रिक्त पदों की संख्या
|1
|आगरा
|1232
|2
|फिरोजाबाद
|484
|3
|मैनपुरी
|383
|4
|मथुरा
|489
|5
|अलीगढ़
|853
|6
|एटा
|329
|7
|हाथरस
|495
|8
|कासगंज
|299
|9
|बरेली
|761
|10
|बदायूँ
|629
|11
|पीलीभीत
|451
|12
|शाहजहाँपुर
|720
|13
|मेरठ
|688
|14
|गाजियाबाद
|102
|15
|बुलन्दशहर
|663
|16
|बागपत
|218
|17
|हापुड़
|268
|18
|गौतमबुद्ध नगर
|421
|19
|मुरादाबाद
|462
|20
|रामपुर
|382
|21
|अमरोहा
|354
|22
|बिजनौर
|573
|23
|सम्भल
|560
|24
|सहारनपुर
|586
|25
|मुजफ्फरनगर
|395
|26
|शामली
|307
|27
|अयोध्या
|452
|28
|बाराबंकी
|615
|29
|सुल्तानपुर
|551
|30
|अम्बेडकर नगर
|434
|31
|अमेठी
|453
|32
|चित्रकूट
|242
|33
|हमीरपुर
|340
|34
|बाँदा
|481
|35
|महोबा
|111
|36
|गोण्डा
|826
|37
|बहराइच
|659
|38
|बलरामपुर
|551
|39
|श्रावस्ती
|221
|40
|झाँसी
|456
|41
|ललितपुर
|188
|42
|जालौन
|433
|43
|कानपुर नगर
|1947
|44
|कानपुर देहात
|380
|45
|इटावा
|485
|46
|फतेहगढ़
|420
|47
|कन्नौज
|320
|48
|औरैया
|332
|49
|लखनऊ
|1371
|50
|हरदोई
|1072
|51
|सीतापुर
|927
|52
|रायबरेली
|472
|53
|खीरी
|629
|54
|उन्नाव
|738
|55
|आजमगढ़
|867
|56
|मऊ
|318
|57
|बलिया
|704
|58
|बस्ती
|537
|59
|सिद्धार्थनगर
|419
|60
|संतकबीर नगर
|252
|61
|गोरखपुर
|830
|62
|कुशीनगर
|624
|63
|देवरिया
|667
|64
|महराजगंज
|462
|65
|मिर्जापुर
|476
|66
|भदोही
|43
|67
|सोनभद्र
|250
|68
|प्रयागराज
|1219
|69
|फतेहपुर
|583
|70
|प्रतापगढ़
|726
|71
|कौशाम्बी
|290
|72
|वाराणसी
|1004
|73
|गाजीपुर
|693
|74
|जौनपुर
|900
|75
|चन्दौली
|350
भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में ग्राउंड्समैन, असिस्टेंट कोच समेत अन्य पदों पर भर्ती का एलान, 1 लाख से ऊपर मिलेगी सैलरी