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UP Home Guard Final Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 1 क्लिक में चेक करें जिला-वाइज परिणाम

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Sun, 04 Oct 2026 09:48 AM (IST)Updated: Sun, 04 Oct 2026 09:55 AM (IST)

यूपी होम गार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। आप इस पेज पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी 75 जिलों की मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPBPB Home Guard final result PDF

UPPBPB Home Guard final result PDF

HighLights

  1. यूपी होम गार्ड भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी।

  2. जिले के अनुसार मेरिट लिस्ट एवं स्कोरकार्ड इस पेज से करें डाउनलोड।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार तुरंत ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर परिणाम जांच सकते है। इसके साथ ही इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिसपर क्लिक करके सीधे जिले के अनुसार रिजल्ट की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सभी 75 जिलों की मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। फाइनल लिस्ट में उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 41424 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

सभी उम्मीदवारों को बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ ही सभी उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया गया है। अगर आपको जानना है कि आपको कितने अंक/स्कोर प्राप्त हुआ है तो लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपना Scorecard डाउनलोड कर सकते हैं। 

UP Home Guard final Merit List PDF (जिला वाइज)

UP Home Guard final Score Card Link

8290 महिला उम्मीदवारों का भी हुआ चयन

होम होम गार्ड भर्ती कुल 41424 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई थी। पदों के सापेक्ष सभी 75 जनपदों में सभी 41424 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इस भर्ती में कुल 8290 महिला उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है।

किस जिले में कितनी हुई नियुक्तियां

क्र०सं० जिले का नाम रिक्त पदों की संख्या
1 आगरा 1232
2 फिरोजाबाद 484
3 मैनपुरी 383
4 मथुरा 489
5 अलीगढ़ 853
6 एटा 329
7 हाथरस 495
8 कासगंज 299
9 बरेली 761
10 बदायूँ 629
11 पीलीभीत 451
12 शाहजहाँपुर 720
13 मेरठ 688
14 गाजियाबाद 102
15 बुलन्दशहर 663
16 बागपत 218
17 हापुड़ 268
18 गौतमबुद्ध नगर 421
19 मुरादाबाद 462
20 रामपुर 382
21 अमरोहा 354
22 बिजनौर 573
23 सम्भल 560
24 सहारनपुर 586
25 मुजफ्फरनगर 395
26 शामली 307
27 अयोध्या 452
28 बाराबंकी 615
29 सुल्तानपुर 551
30 अम्बेडकर नगर 434
31 अमेठी 453
32 चित्रकूट 242
33 हमीरपुर 340
34 बाँदा 481
35 महोबा 111
36 गोण्डा 826
37 बहराइच 659
38 बलरामपुर 551
39 श्रावस्ती 221
40 झाँसी 456
41 ललितपुर 188
42 जालौन 433
43 कानपुर नगर 1947
44 कानपुर देहात 380
45 इटावा 485
46 फतेहगढ़ 420
47 कन्नौज 320
48 औरैया 332
49 लखनऊ 1371
50 हरदोई 1072
51 सीतापुर 927
52 रायबरेली 472
53 खीरी 629
54 उन्नाव 738
55 आजमगढ़ 867
56 मऊ 318
57 बलिया 704
58 बस्ती 537
59 सिद्धार्थनगर 419
60 संतकबीर नगर 252
61 गोरखपुर 830
62 कुशीनगर 624
63 देवरिया 667
64 महराजगंज 462
65 मिर्जापुर 476
66 भदोही 43
67 सोनभद्र 250
68 प्रयागराज 1219
69 फतेहपुर 583
70 प्रतापगढ़ 726
71 कौशाम्बी 290
72 वाराणसी 1004
73 गाजीपुर 693
74 जौनपुर 900
75 चन्दौली 350

भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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