UP Home Guard DV PST Result 2026: यूपी होमगार्ड DV-PST रिजल्ट जल्द होगा जारी, रनिंग की तैयारियां कर दें स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड भर्ती लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) का आयोजन 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक करवाया गया है। अब जल्द ही डीवी-पीएसटी का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किये जायेंगे जहां से आप परिणाम की जांच कर सकेंगे।

अभ्यर्थी रनिंग की तैयारियां कर दें स्टार्ट जो उम्मीदवार पीएसटी एवं डीवी में सफल होंगे उनको भर्ती के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होना होगा। पीईटी के दौरान पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे में अभ्यर्थी अभी से रनिंग की तैयारियां तेज कर दें ताकी वे आसानी से इसे पूरा कर पाएं।