UP Home Guard DV PST Result 2026: यूपी होमगार्ड DV-PST रिजल्ट जल्द होगा जारी, रनिंग की तैयारियां कर दें स्टार्ट
यूपी पुलिस होम गार्ड डीवी पीएसटी प्रक्रिया संपन्न हो गई है और जल्द ही इसके रिजल्ट जारी हो सकता है। अगले चरण में अभ्यर्थियों को रनिंग में भाग लेना होगा ...और पढ़ें
HighLights
यूपी होम गार्ड पीएसटी डीवी रिजल्ट uppbpb.gov.in पर होगा जारी।
सफल अभ्यर्थी पीईटी के लिए होंगे क्वालीफाई।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड भर्ती लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) का आयोजन 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक करवाया गया है। अब जल्द ही डीवी-पीएसटी का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किये जायेंगे जहां से आप परिणाम की जांच कर सकेंगे।
अभ्यर्थी रनिंग की तैयारियां कर दें स्टार्ट
जो उम्मीदवार पीएसटी एवं डीवी में सफल होंगे उनको भर्ती के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में शामिल होना होगा। पीईटी के दौरान पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे में अभ्यर्थी अभी से रनिंग की तैयारियां तेज कर दें ताकी वे आसानी से इसे पूरा कर पाएं।
फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति
पीईटी के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जो अभ्यर्थी अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 41424 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नियुक्तियां होंगी। जिले के अनुसार रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है-
|क्र०सं०
|जिले का नाम
|रिक्त पदों की संख्या
|1
|आगरा
|1232
|2
|फिरोजाबाद
|484
|3
|मैनपुरी
|383
|4
|मथुरा
|489
|5
|अलीगढ़
|853
|6
|एटा
|329
|7
|हाथरस
|495
|8
|कासगंज
|299
|9
|बरेली
|761
|10
|बदायूँ
|629
|11
|पीलीभीत
|451
|12
|शाहजहाँपुर
|720
|13
|मेरठ
|688
|14
|गाजियाबाद
|102
|15
|बुलन्दशहर
|663
|16
|बागपत
|218
|17
|हापुड़
|268
|18
|गौतमबुद्ध नगर
|421
|19
|मुरादाबाद
|462
|20
|रामपुर
|382
|21
|अमरोहा
|354
|22
|बिजनौर
|573
|23
|सम्भल
|560
|24
|सहारनपुर
|586
|25
|मुजफ्फरनगर
|395
|26
|शामली
|307
|27
|अयोध्या
|452
|28
|बाराबंकी
|615
|29
|सुल्तानपुर
|551
|30
|अम्बेडकर नगर
|434
|31
|अमेठी
|453
|32
|चित्रकूट
|242
|33
|हमीरपुर
|340
|34
|बाँदा
|481
|35
|महोबा
|111
|36
|गोण्डा
|826
|37
|बहराइच
|659
|38
|बलरामपुर
|551
|39
|श्रावस्ती
|221
|40
|झाँसी
|456
|41
|ललितपुर
|188
|42
|जालौन
|433
|43
|कानपुर नगर
|1947
|44
|कानपुर देहात
|380
|45
|इटावा
|485
|46
|फतेहगढ़
|420
|47
|कन्नौज
|320
|48
|औरैया
|332
|49
|लखनऊ
|1371
|50
|हरदोई
|1072
|51
|सीतापुर
|927
|52
|रायबरेली
|472
|53
|खीरी
|629
|54
|उन्नाव
|738
|55
|आजमगढ़
|867
|56
|मऊ
|318
|57
|बलिया
|704
|58
|बस्ती
|537
|59
|सिद्धार्थनगर
|419
|60
|संतकबीर नगर
|252
|61
|गोरखपुर
|830
|62
|कुशीनगर
|624
|63
|देवरिया
|667
|64
|महराजगंज
|462
|65
|मिर्जापुर
|476
|66
|भदोही
|43
|67
|सोनभद्र
|250
|68
|प्रयागराज
|1219
|69
|फतेहपुर
|583
|70
|प्रतापगढ़
|726
|71
|कौशाम्बी
|290
|72
|वाराणसी
|1004
|73
|गाजीपुर
|693
|74
|जौनपुर
|900
|75
|चन्दौली
|350
आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट आने के बाद पदों पर परिवर्तन हो सकता है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- UP Ground Water Department Recruitment 2026: एमटीएस पदों पर 15 अगस्त तक आवेदन का मौका, 20 हजार मिलेगी सैलरी