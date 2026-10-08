UP Cooperative Bank Admit Card 2026: यूपी कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा के लिए जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, यहां मिलेगा Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB) की ओर से यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

यहां से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड यूपी कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।