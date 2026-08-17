UP Board Compartment Result 2026 Link: जारी हुआ यूपी बोर्ड 10th-12th कंपार्टमेंट रिजल्ट, 1 क्लिक में डाउनलोड करें मार्कशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से आज यानी 17 अगस्त को यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। क्लास 10th एवं 12th कंपार्टमेंट परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स परिणाम की जांच UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी दोनों ही कक्षाओं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप सीधे नतीजे चेक करने के साथ ही मार्कशीट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए ये डिटेल करनी होगी दर्ज यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को जिला, रोल नंबर और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा। मार्कशीट डाउनलोड करने और रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 20256 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर "हाई स्कूल (कक्षा X) कम्पार्टमेंट / इम्प्रूवमेंट एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा XII) कम्पार्टमेंट का परीक्षाफल 2026" पर क्लिक करें।

अब अपना जिला और वर्ष चुनकर रोल नंबर दर्ज करें।

दिया गया कोड भरकर व्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।

अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं।