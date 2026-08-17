CBSE Re-Evaluation 2026: क्लास 10th री-इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल ओपन, कॉपी को री-चेक करवाने का प्रॉसेस एवं फीस करें चेक
सीबीएसई क्लास 10th री-इवैल्यूएशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। छात्र ऑनलाइन आवेदन करके अपनी कॉपी को री-चेक और पुनर्मुल्यांकन करवा सकते हैं।
HighLights
सीबीएसई ने दसवीं के स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया री-इवैल्यूएशन पोर्टल।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, लिंक इस पेज पर उपलब्ध।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं 2nd एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब बोर्ड द्वारा छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन सुविधा शुरू की गई है जिसके जरिये स्टूडेंट्स अपनी कॉपी को री-चेक और पुनर्मुल्यांकन करवा सकते हैं। बता दें कि छात्र मुख्य परीक्षा या 2nd बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही री-इवैल्यूएशन करवा सकते हैं।
पोर्टल ओपन, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
सीबीएसई द्वारा री-इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। छात्र ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट apps.cbseit.in/rchk/ पर जाकर मांगी गई डिटेल जैसे- आंसर बुक एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, स्कूल नंबर, स्कूल आईडी और दिया गया सिक्योरिटी कोड भरकर अप्लाई कर सकते हैं।
छात्र या उनके अविभावक ध्यान रखें कि वे री-इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले अपनी स्कैन की हुई आंसर बुक देख लें। कॉपी को री-इवैल्यूएशन करवाने पर आपके मार्क्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं या पहले की तरह सेम रह सकते हैं ।
CBSE Class 10 Re-Evaluation 2026 Link
कितनी लगेगी फीस
CBSE क्लास 10 के छात्र अगर मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें 300 रुपये प्रति विषय का भुगतान करना होगा। इसके अलावा री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने पर छात्रों को 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
96.78% स्टूडेंट्स हुए बोर्ड परीक्षा में पास
सीबीएसई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्य परीक्षा एवं 2nd बोर्ड एग्जाम को मिलाकर टोटल पास पर्सेंटेज 96.78 फीसदी रहा है। 2nd बोर्ड एग्जाम के लिए कुल 664087 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें से 663777 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया था। आपको बता दें कि सीबीएसई 10th क्लास की परीक्षाओं का आयोजन दो बार करवाया जाता है। दोनों ही परीक्षाओं में जिसमें ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं उन्हें फाइनल माना जाता है।
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