UP Board Center List 2027: जिले वाइज देखें यूपी बोर्ड परीक्षा के सेंटर, ये रही पूरी लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हाई स्कूल (10th) एवं इंटरमीडिएट (12th) बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य भर के सेंटर्स का निर्धारण कर दिया गया है। यूपी बोर्ड द्वारा सेंटर लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करवाई गई है। बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 7,526 केंद्र निर्धारित किये गए हैं।

सरकारी और प्राइवेट स्कूल/ कॉलेज के अनुसार सेंटर

आपको बता दें कि कुल 7,526 केंद्रों में से राजकीय विद्यालयों को कुल 862 सेंटर, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को कुल 3,276 और वित्तविहीन विद्यालयों को कुल 3,388 सेंटर्स मिले हैं।

अपने जिले/जिला कोड की सेंटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे टेबल में अपने जिले के सामने लिखे "Click here to Download" पर क्लिक करते ही PDF ओपन हो जायेगा जिसमें आप सेंटर्स की जानकारी चेक कर सकते हैं।

जिले के अनुसार सेंटर लिस्ट

आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा सभी 75 जिलों की सेंटर्स की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाई गई है। आप नीचे टेबल से सभी जिलों की PDF डाउनलोड करके सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फाइनल लिस्ट 27 नवंबर को होगी जारी

बोर्ड की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में अभी ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है। अगले महीने 27 नवंबर 2027 को इसकी फाइनल लिस्ट जारी होगी जिसके बाद इसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं होंगे।