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UP Board Center List 2027: जिले वाइज देखें यूपी बोर्ड परीक्षा के सेंटर, ये रही पूरी लिस्ट

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Tue, 27 Oct 2026 06:15 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2026 06:30 PM (IST)

यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी 75 जिलों के लिए सेंटर लिस्ट ...और पढ़ें

यूपी बोर्ड सेंटर लिस्ट 2027

यूपी बोर्ड सेंटर लिस्ट 2027

HighLights

  1. यूपी बोर्ड सेंटर लिस्ट जारी, 75 जिलों में कुल 7526 निर्धारित।

  2. जिले के अनुसार सभी की पीडीएफ इस पेज से करें डाउनलोड।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हाई स्कूल (10th) एवं इंटरमीडिएट (12th) बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य भर के सेंटर्स का निर्धारण कर दिया गया है। यूपी बोर्ड द्वारा सेंटर लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करवाई गई है। बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 7,526 केंद्र निर्धारित किये गए हैं।

सरकारी और प्राइवेट स्कूल/ कॉलेज के अनुसार सेंटर

आपको बता दें कि कुल 7,526 केंद्रों में से राजकीय विद्यालयों को कुल 862 सेंटर, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को कुल 3,276 और वित्तविहीन विद्यालयों को कुल 3,388 सेंटर्स मिले हैं।

अपने जिले/जिला कोड की सेंटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे टेबल में अपने जिले के सामने लिखे "Click here to Download" पर क्लिक करते ही PDF ओपन हो जायेगा जिसमें आप सेंटर्स की जानकारी चेक कर सकते हैं। 

जनपद के नाम सेंटर लिस्ट/अलॉटमेंट लिस्ट
आगरा Click here to Download
फिरोजाबाद Click here to Download
मैनपुरी Click here to Download
एटा Click here to Download
मथुरा Click here to Download
अलीगढ़ Click here to Download
हाथरस Click here to Download
कासगंज Click here to Download
बुलंदशहर Click here to Download
गाजियाबाद Click here to Download
गौतमबुद्ध नगर Click here to Download
मेरठ Click here to Download
बागपत Click here to Download
हापुड़ Click here to Download
मुजफ्फरनगर Click here to Download
सहारनपुर Click here to Download
शामली Click here to Download
मुरादाबाद Click here to Download
अमरोहा Click here to Download
बिजनौर Click here to Download
रामपुर Click here to Download
संभल Click here to Download
बरेली Click here to Download
बदायूं Click here to Download
शाहजहांपुर Click here to Download
पीलीभीत Click here to Download
लखीमपुर खीरी Click here to Download
सीतापुर Click here to Download
हरदोई Click here to Download
लखनऊ Click here to Download
उन्नाव Click here to Download
रायबरेली Click here to Download
कानपुर नगर Click here to Download
कानपुर देहात Click here to Download
फर्रुखाबाद Click here to Download
इटावा Click here to Download
कन्नौज Click here to Download
औरेया Click here to Download
जालौन Click here to Download
झांसी Click here to Download
ललितपुर Click here to Download
हमीरपुर Click here to Download
महोबा Click here to Download
बांदा Click here to Download
चित्रकूट Click here to Download
प्रतापगढ़ Click here to Download
प्रयागराज Click here to Download
फतेहपुर Click here to Download
कौशांबी Click here to Download
सुल्तानपुर Click here to Download
अयोध्या Click here to Download
बाराबंकी Click here to Download
आंबेडकर नगर  Click here to Download
अमेठी Click here to Download
बहराइच Click here to Download
श्रावस्ती Click here to Download
गोंडा Click here to Download
बलरामपुर Click here to Download
बस्ती Click here to Download
संत कबीर नगर Click here to Download
सिद्धार्थ नगर Click here to Download
गोरखपुर Click here to Download
महराजगंज Click here to Download
देवरिया Click here to Download
कुशीनगर  Click here to Download
आजमगढ़ Click here to Download
मऊ  Click here to Download
बलिया Click here to Download
जौनपुर Click here to Download
गाजीपुर Click here to Download
वाराणसी Click here to Download
चंदौली Click here to Download
भदोही Click here to Download
मिर्जापुर Click here to Download
सोनभद्र Click here to Download

जिले के अनुसार सेंटर लिस्ट

आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा सभी 75 जिलों की सेंटर्स की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाई गई है। आप नीचे टेबल से सभी जिलों की PDF डाउनलोड करके सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फाइनल लिस्ट 27 नवंबर को होगी जारी

बोर्ड की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में अभी ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है। अगले महीने 27 नवंबर 2027 को इसकी फाइनल लिस्ट जारी होगी जिसके बाद इसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं होंगे।

यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 28 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका