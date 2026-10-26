UGC NET December 2026: यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, 28 अक्टूबर है लास्ट डेट; अब तक 550048 ने कराया रजिस्ट्रेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम में भाग लेने की सोच रहे अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर निर्धारित है जिसके बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। ऐसे में अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

अब तक 5,50,048 रजिस्ट्रेशन हो चुके प्राप्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अब तक 3,73,419 आवेदन पूरे हो चुके हैं। लाखों अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद या तो फीस जमा नहीं की है या फिर फोटोग्राफ या हस्ताक्षर अपलोड नहीं किये हैं। एनटीए द्वारा इन सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।