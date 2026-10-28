UGC NET Dec 2026: यूजीसी नेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ी, इन डेट्स में रहेगा करेक्शन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित तिथि में आवेदन न कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा अब आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 रात्रि 11:50 बजे तक (बिना लेट फीस) एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवार अब बिना देरी करते हुए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन एनटीए द्वारा फॉर्म में करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 2026 के बीच ओपन की जाएगी। जिन भी अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई है वे इन डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन संशोधन कर पाएंगे।

इन डेट्स में होगी परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सेशन की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए आयोजित होगी। आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 23 नवंबर को और एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 को जारी कर दिए जायेंगे।