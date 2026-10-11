UGC NET Application Link 2026: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए यहां से करें अप्लाई, महत्वपूर्ण डेट्स-पात्रता सहित पूरी डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे जो निर्धारित अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेंगे। परीक्षा के लिए पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार तय तिथियों के अंदर आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

87 विषयों के लिए किया जा सकता है आवेदन आपको बता दें कि एनटीए की ओर से कुल 87 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी कुल 87 सब्जेक्ट से JRF एवं अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी और केवल पीएचडी के लिए पात्रता हासिल कर सकते हैं।