UGC NET Answer Key 2026: प्रोविजनल आंसर-रिस्पॉन्स शीट का लिंक किसी भी वक्त हो सकता है एक्टिव, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किसी भी समय UGC NET Provisional Answer Key- Response Sheet आज किसी भी समय जारी कर दी जाएगी।
HighLights
NTA आज जारी करेगा यूजीसी नेट आंसर की।
तय तिथियों में 200 रुपये शुल्क का साथ दर्ज कर सकेंगे ऑब्जेक्शन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज यानी 16 अगस्त 2026 को किसी भी समय प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट (UGC NET June Answer Key) किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी होगी।
आंसर की डाउनलोड करने का तरीका
परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट केवल आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज करके ही डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से उत्तर कुंजी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। आंसर की आते ही आप नीचे दी जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकेंगे।
- यूजीसी नेट जून आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर ugcnet.nta.nic.in जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में प्रोविजनल आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा।
- अब आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
उत्तर कुंजी को कर सकेंगे चैलेंज
आंसर की डाउनलोड करने के बाद आप इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर आप इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो एनटीए द्वारा तय विंडो में उस पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। आंसर की के प्रत्येक उत्तर को चैलेंज करने के लिए अभ्यर्थियों को 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा।
एक्सपर्ट तैयार करेंगे फाइनल आंसर की
जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करेंगे उनका निराकरण एनटीए द्वारा गठित एक्सपर्ट की टीम द्वारा करवाया जायेगा। एक्सपर्ट इसके बाद फाइनल आंसर की तैयार करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार कर जारी किय जायेगा। परिणाम इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है।
आपको बता दें कि इस बार यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 22, 23, 24, 25, 29 एवं 30 जून 2026 एवं 5 जुलाई 2026 को CT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स परीक्षा केंद्र, जालंधर पर हुआ था।
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